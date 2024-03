Höchste Alarmstufe in Frankreich Polizei-Einsatz vor dem Unterricht: Terror-Drohungen auch gegen Schulen in Grand Est

Holpriger Start in die Woche für viele französische Schüler: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Hacker den internen Nachrichtendienst der Schulbehörde gehackt und dadurch zahlreiche Terror-Drohungen verschickt. Empfänger waren Grundschulen, Collèges (Klassenstufen 6 bis 9), Gymnasien und Berufsschulen. Betroffen waren unter anderem 20 Bildungseinrichtungen in Lothringen, zehn davon im Département Moselle mit Grenze zum Saarland, darunter das Gymnasium Jean de Pange in Saargemünd. Auch im Elsass erhielten zahlreiche Schulen ähnliche Drohungen. Diese sorgten dafür, dass hunderte Polizisten am Montagfrüh die Schulen und ihre Umgebung sicherten, um sicherzugehen, dass sich tatsächlich keine Bomben dort befanden. In keiner der angeschriebenen Schulen wurden Sprengstoffe gefunden und der Unterricht konnte mit Verzögerung aufgenommen werden. Um eine weitere Verbreitung der Drohbotschaften zu vermeiden, wurde der betroffene Nachrichtendienst vorübergehend desaktiviert, teilte die Schulbehörde mit. Der Präsident der Region Grand Est, Franck Leroy (LR), reagierte bestürzt. „Ich bin in Gedanken bei den Lehrern und Schülern. Wer Bildungsorte angreift und versucht, Angst zu erzeugen, greift die Republik an“, schrieb er auf dem Sozialen Netzwerk X. Auch die Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian (Grüne) sprach Schülern, Schulpersonal und Sicherheitskräften ihre Solidarität aus. „Ich verurteile aufs Schärfste diese Drohungen, die darauf abzielen, unsere Mitbürger zu terrorisieren“, teilte sie mit.