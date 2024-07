Tatort Saarland – Serienkiller Michel Fourniret Wie ein teuflisches Paar durch die Ardennen Jagd auf Mädchen machte

Als sie an einem Juni-Tag zu Fuß unterwegs ist, ahnt die 13-jährige Belgierin Marie-Ascension nicht, dass sie knapp dem Tod entkommen wird. Sie wird von einem Autofahrer nach dem Weg gefragt. Als dieser nicht zu verstehen scheint, welche Richtung sie ihm erklärt, steigt sie in sein Auto ein. Am Steuer sitzt Michel Fourniret, ein französischer Serienkiller. Die Schülerin wird von ihm gefesselt, doch ihr gelingt die Flucht. Eine Autofahrerin kommt ihr zur Hilfe und notiert Fournirets Kennzeichen. Dadurch kann einem der berüchtigtsten Mörder Frankreichs das Handwerk gelegt werden.