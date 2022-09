Günstigere Spritpreise : Zum Tanken nach Frankreich: Lohnt sich das? Wer es versucht, braucht gute Nerven

Die Preistafel der Tankstelle des Cora-Supermarktes in Forbach (31. August 2012). Foto: BeckerBredel

Während in Deutschland der Tankrabatt der Vergangenheit angehört, ist der Rabatt auf Sprit in Frankreich erhöht worden. Das lockt viele deutsche Autofahrer an. Doch Tanken in Lothringen ist zurzeit äußerst nervenzehrend.

Von Anfang Juni bis Ende August hat der Tankrabatt in Deutschland viele ausländische Tanktouristen angelockt. So auch im Saarland, wo an manchen Tagen sogar kein Sprit mehr aus einzelnen Zapfsäulen kam. Neben leergekauften Tankstellen in Saarbrücken ereigneten sich noch weitere Kuriositäten: An der HEM-Tankstelle etwa, dort wurden Fahrer mit ausländischen Kennzeichen gebeten, ihren Ausweis vor dem Tanken zu hinterlegen. Der Grund: Kunden mit gefälschtem Kennzeichen sollen, wiederholt das Weite gesucht haben, ohne zu bezahlen.

Tankrabatt in Frankreich lockt viele Autofahrer aus dem Saarland

Von vergleichbaren Fällen in Frankreich ist bislang nichts bekannt. Fakt ist aber: Der französische Staat hat seinen Rabatt auf Kraftstoffe seit dem 1. September von 18 auf 30 Cent erhöht. Zusätzlich gewährt der französische Mineralölkonzern TotalEnergies an seinen Tankstellen einen Rabatt in Höhe von 20 Cent. Die Folge: Deutsche Autofahrer stürmen die französischen Tankstellen in der Grenzregion.

Lohnt sich vor diesem Hintergrund der Tankabstecher über die Grenze? Ein Redakteur der Saarbrücker Zeitung hat den Selbstversuch gewagt. Im Vorfeld ist bereits durch zahlreiche Medienberichte bekannt geworden, dass viele Tankstellen nahe der deutschen Grenze derzeit auf dem Trockenen sitzen. Wer dennoch eine Tankstelle mit Kraftstoffreserven findet, braucht Geduld. Das bestätigt auch unser Redakteur, der sich am Dienstagabend, 13. September gegen 20.30 Uhr auf den Weg gen Grenze machte. Schon an dieser Stelle sei verraten: Es brauchte viel, viel Geduld und starke Nerven.

Billige Spritpreise in Frankreich: Lohnt sich der Abstecher über die Grenze?

Der erste Versuch, Sprit in Frankreich zu bekommen, scheitert an einer Supermarkt-Tankstelle in Grosbliederstroff. Bereits mehrere hundert Meter vor den Zapfsäulen kehrt Ernüchterung ein: Auf einem großen Schild am Straßenrand werden die Autofahrer auf leere Kraftstofftanks hingewiesen – weiter geht die Fahrt.

Etwa eine halbe Stunde später und 16 Kilometer weiter wird unser Redakteur fündig: An der Cora-Tankstelle in Forbach gibt es noch Sprit. Aber hier ist selbst um 21 Uhr Warten angesagt. Da nur zwei von vier Zapfsäulen geöffnet sind, bildet sich eine riesige Warteschlange. Darin stehen fast ausschließlich Saarländer an. Erst eine knappe Stunde später ist der ersehnte Sprit im Tank und der Selbstversuch ist in der Nacht endlich beendet. „Noch einmal werde ich das nicht durchziehen“, resümiert unser Redakteur mit Galgenhumor.

Tankrabatt in Frankreich: So viel können Sie sparen

Zwischenzeitlich betrug der durchschnittliche Preisunterschied zwischen dem Saarland und Frankreich bei Super E10 und 40 Cent bei Diesel. Das war für Tanktouristen mehr als verlockend. Inzwischen hat jedoch ein Abwärtstrend bei den Spritpreisen im Saarland eingesetzt.

Super-Benzin E10 war am Donnerstagnachmittag, 15. September, durchschnittlich für knapp 1,85 Euro zu haben. Zu Beginn des Monats waren es noch etwa 2,00 Euro je Liter bei Benzin.

Ebenfalls am Donnerstag kostete Super E10 an der Total-Tankstelle in Forbach 1,48 Euro. Diesel konnte für 1,75 Euro getankt werden.

Ohne den „Total“-Rabatt gab es an der Cora-Tankstelle in Forbach den Liter Super E10 für 1,65 Euro und Diesel für 1,85 Euro.