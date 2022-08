Spritpreise ab September : Tankrabatt in Frankreich – ADAC-Experte verrät: So viel können Tanktouristen sparen

Tankrabatt in Frankreich – ADAC-Experte verrät: So viel können Tanktouristen sparen

Saarbrücken Zum 1. September läuft der Tankrabatt in Deutschland aus. Gleichzeitig macht Frankreich Benzin und Diesel deutlich günstiger. So viel können Autofahrer beim Tanken jenseits der Grenze sparen.

Der Tankrabatt der Bundesregierung hat Deutschland zum Eldorado für ausländische Tanktouristen gemacht. Im Saarland kam an manchen Tagen sogar kein Sprit mehr aus den Zapfsäulen – „leergekauft“, so die nüchterne Bestandsaufnahme des Sprechers des Tankstellen-Interessensverbands (TIV), Herbert W. Rabl.

So viel können Sie ab September beim Tanken in Frankreich sparen

Tankrabatt endet in Deutschland: Für Dieselfahrer wird Frankreich noch lukrativer

Angesichts des niedrigeren Tankrabatts auf Diesel in Deutschland, könnten Diesel-Tanktouristen ab dem 1. September in Frankreich sogar noch mehr sparen: Hier könnte eine Differenz von bis zu 50 Cent zwischen beiden Ländern möglich sein. Entsprechend können Sie beim Tanken bis zu 30 Euro für einmal Volltanken sparen.

„Wir können beim Diesel jetzt bereits beobachten, dass die Autofahrer, die in Grenznähe wohnen, vermehrt in Frankreich tanken. Dieser Effekt wird sich vermutlich zum 1. September noch weiter verstärken, wenn in Deutschland der Tankrabatt für Benzin und Diesel endet“, so der ADAC-Experte.