Spritpreise : Tanken in Frankreich: 50 Cent Rabatt – deutsche Autofahrer stürmen Total-Tankstelle

Frankreich hat seinen Tankrabatt zum 1. September erhöht. Zusätzlich gewährt der Ölmulti Total seinen Kunden einen Nachlass. Die Folge: Deutsche Autofahrer stürmen das Grenzgebiet – alle Infos im Überblick.

Der Tankrabatt in Deutschland ist Geschichte. Seit dem 1. September sehen sich Autofahrer wieder mit explodierenden Spritpreisen konfrontiert. Zuvor haben die verhältnismäßig günstigen Preise auch französische Autofahrer angelockt und zeitweise für leere Kraftstofftanks an Tankstellen im Saarland gesorgt. Nun hat die französische Regierung ihrerseits den Tankrabatt von 18 auf 30 Cent für Benzin und Diesel erhöht . Doch das ist nicht alles: Der französische Mineralölkonzern TotalEnergies setzt noch einen obenauf.

Tankrabatt in Forbach: Deutsche Autofahrer stürmen Total-Tankstelle

Etwa 50 Cent Preisunterschied bei Super E10 und 40 Cent bei Diesel sind für Tanktouristen mehr als verlockend. Und so ließen sich deutsche Autofahrer nicht lange bitten: Der Ansturm auf eine Total-Tankstelle am 1. September war gewaltig.

Tankrabatt in Frankreich: „Das muss man ausnutzen"

Frankreich: So viel können Sie beim Tanken bei Total pro Liter sparen (Stand: 1. September)

Bei diesem extremen Preisgefälle wird die Total-Tankstelle in Forbach zum Eldorado für Autofahrer aus Saarbrücken . Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ist, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, da der Spritpreis täglich starken Schwankungen unterliegt. Zugleich muss der Fahrweg, der Verschleiß am Auto und das Tankvolumen einkalkuliert werden.

Ausgehend von den Durchschnittspreisen im Stadtgebiet Saarbrücken und denen an der Total-Tankstelle Anfang September ergab sich folgende Differenz: Super Benzin E5 kostete in Saarbrücken durchschnittlich 1,99 Euro je Liter. In Forbach an der Total war der Liter Super E10 zwischenzeitlich für 1,51 Euro zu haben. Die Ersparnis betrug folglich 48 Cent je Liter (Stand: 1. September). Der Liter Diesel war durchschnittlich 39 Cent billiger. (Stand: 1. September)