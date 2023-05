Klimaschutz mit den Nachbarn Deutsche und Französische Gemeinden packen Klimawandel gemeinsam an

Franzosen aus Metz und Deutsche aus Worms packen einige Folgen des Klimawandels seit 2016 grenzüberschreitend und zusammen an. Es geht darum, gemeinsam Projekte durchzuführen und gewonnene Erkenntnisse zu teilen. „Worms hat bereits mehr Erfahrungen beim Schutz vor Hochwasser und vor Starkregen, wir konnten von unseren Fortschritten beim alternativen Transport berichten“, sagt Sébastien Douche, Projektchef für Klima, Luft und Energie der Stadt und der Eurométropole Metz. Ab diesem Jahr wollen die Städte ein gemeinsames Pilotprojekt durchführen, bei dem jeweils ein Viertel in der deutschen und eines in der französischen Stadt unter klimarelevanten Aspekten aufgewertet werden soll. In Metz hat man dafür ein sozial benachteiligtes Viertel im Blick. „Mehr Lebensqualität für die Bewohner und mehr Attraktivität des Viertels sind die Ziele, dazu soll es vorher auch eine Umfrage der Bewohner zu ihren Bedürfnissen geben“, sagt Douche. Anhand eines gemeinsamen Umfragebogens wären die Ergebnisse der beiden Städte dann auch vergleichbar.