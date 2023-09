Tage des offenen Denkmals Am Wochenende öffnen in Moselle private Schlösser und Großbaustellen

Schlösser und Denkmäler in Frankreich, die in Privatbesitz oder der Öffentlichkeit sonst verwehrt sind, öffnen wieder ihre Pforten. Während der „Journées européennes du Patrimoine“, dem französischen Tag des offenen Denkmals, können unzählige historische und kulturelle Stätten besucht werden. In Grand Est werden von Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, rund 2600 Veranstaltungen organisiert und auch Museen gratis geöffnet. Auch im Département Moselle und im krummen Elsass gibt es viel Programm – Tipps für ein paar Klassiker und einige weniger bekannte Adressen.