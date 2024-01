Tage der deutsch-französischen Freundschaft Festival „Metz est wunderbar“ bietet kostenlose Konzerte und Gourmet-Markt

Das Festival geht auch mit deutscher Beteiligung über die Bühne. So organisieren drei Studierende des binationalen Masterstudiums „Deutsch-Französisches Management“ die 15. Ausgabe des Musikabends „Metz en Musik“. Die Veranstaltung findet am Samstag, 27. Januar, im Temple Neuf auf der Moselinsel, nahe der Oper, statt. Die Studierenden haben vier Musikgruppen aus den Quattro-Pole-Städten Metz, Luxemburg, Saarbrücken und Trier eingeladen. Der Chor der Université de Lorraine eröffnet den Abend. Danach folgen Gesangs- und Tanzperformances der Studierenden, das Quartett der Musikschule Trier-Saarburg, Schröders A-cappella-Chor und die Indie-Folk-Band „The Tame and the Wild“ aus Luxemburg (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt frei).