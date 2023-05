Ausflug nach Frankreich Offene Gärten in Frankreich: Zahlreiche Veranstaltungen auch in Grand Est

Naturbecken, Wasserfall, Insektenhotel, Pergola und Kunstobjekte aus Eisen machen den „Jardin de Lulu“ in Puttelange-les-Lacs aus. Der Privatgarten nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an den „Rendez-vous aux Jardins“ teil und steht Besucherinnen und Besuchern samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr offen. In Bitche gibt es am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr ein spezielles Programm für Kinder im „Jardin pour la Paix“ (4/3 Euro Eintritt).