Susanne Müller lehrt als Gastdozentin an Saar-Uni Kunstwissenschaftlerin aus Metz: „Saarland und Moselle haben so viel gemeinsam“

„Ich hatte schon immer einen engen Bezug zu Grenzräumen“, beginnt Susanne Müller das Gespräch, „denn ich wurde in Aachen, nahe der belgischen und niederländischen Grenze geboren“. Die derzeitige Gastdozentin des DAAD, des Deutschen Akademischen Austauschdiensts, lehrt in diesem Sommersemester an der Universität des Saarlandes, lebt in Metz und bietet zwei Kurse und eine Übung zum Thema „Dissonantes Kulturerbe im Spiegel der Kunst“ an.