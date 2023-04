Preisbremse im Supermarkt Globus vs. Cora im Preisvergleich – wo Saarländer beim Einkauf in Frankreich sparen

Ein Teil der französischen Supermarkt-Ketten hat nach einer Abmachung mit der Regierung erklärt, die Preise für bestimmte Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs zu deckeln. So sollen Folgen der Inflation gemildert werden. Im „trimestre anti-inflation“ wollen sie bis etwa Mitte Juni Preise für bestimmte Waren „so niedrig wie möglich“ halten (siehe Info). Schilder mit dem Schriftzug „Anti-Inflation“ sollen in den Regalen auf die ausgewählten Produkte hinweisen. Das betrifft auch Lebensmittel, deren Preise in Frankreich seit dem Krieg in der Ukraine um rund 14 Prozent zugenommen haben.