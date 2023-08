Festival bei Metz Junges Festival holt 40 Blues- und Soul-Musiker in lothringisches Dorf

Auf dem Programm stehen zehn Konzerte, der Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf Soul und Blues aus Italien. Am Freitag beginnt das Festival um 18 Uhr mit dem Auftritt von Tiger Rose. Bis 1 Uhr folgen Umberto Porcaro, The Fifty-Seven Blues Allnighters, Mike Sanchez und Eliana Cargnelutti. Am Samstag treten ab 18 Uhr bis Mitternacht Lil’ Red and the Rooster auf, danach das Nico Wayne Toussaint Quintet, Marco Pandolfi & Abdell B. Bop sowie Raphael Wressnig & Igor Prado.