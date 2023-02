Auf ehemaliger Kokerei nahe dem Saarland : Bis zu neue 1200 Jobs: Neues Werk in Carling soll Europa mit recyceltem PET-Kunststoff versorgen

Auf der Chemie-Plattform Carling soll eine Recycling-Fabrik entstehen. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Dietze

Carling Kunststoff endlos wieder verwerten statt wegwerfen: Ab 2027 soll ein Werk an der Grenze zum Saarland ganz Europa mit Recycling-PET in der Qualität von Neuware versorgen. Möglich wird das durch eine neue Technologie – und eine neue Recyclinganlage in Carling, für die sich drei internationale Konzerne zusammentun.