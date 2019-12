Kostenpflichtiger Inhalt: Generalstreik in Frankreich : Schulen zu, Gleise leer, Straßen gesperrt: Gelbwesten und Streikende legen Lothringen lahm

Protestierende Gelbwesten im Januar 2019. Foto: dpa/Daniel Cole

Metz Der heutige Streik in Frankreich betrifft nicht nur den Zugbetrieb. Auch in Saarbrücken machten französische Lehrer von ihrem Streikrecht Gebrauch.

Nur die wenigstens Schüler hatten heute in Lothringen wie in den meisten Regionen Frankreich regulär Unterricht. Denn die Lehrergewerkschaften haben sich massiv am Generalstreik in unserem Nachbarland beteiligt. Rund 230 Schulen waren gestern im Département Moselle zu. Und auch da wo die Schüler aufgenommen wurden, fand meisten spärlich oder gar kein Unterricht statt.

Anders war das im Deutsch-Französischen Gymnasium in Saarbrücken. Dort haben zwar auch einige französische Lehrer von ihrem Streikrecht Gebrauch gemacht, doch dies habe den Unterrichtsablauf nicht gestört, heißt es aus dem Sekretariat.

Schon am frühen Morgen waren im grenznahen Département Moselle die ersten Demonstranten unterwegs. In Forbach und St. Avold wurden Kreisverkehren von Anhängern der Gelbwesten-Bewegung besetzt. Blockiert wurden ebenfalls die Zufahrtsstraßen zur Chemieplattform in Carling. Auf der Autobahn A 31 wurde der Straßenverkehr durch eine sogenannte „Operation Schneckentempo“ beeinträchtigt.

Durch eine ähnliche Vorgehensweise, indem sie extrem langsam fahren, blockierten Demonstranten mit ihren Autos am Nachmittag die Einfahrten in der Stadt Metz. Dort findet zur Stunde die größte Kundgebung in Lothringen statt. Rund 3500 Menschen haben sich vor dem Bahnhof versammelt und ziehen nun durch die Stadt. Am Vormittag hatte die Polizei die Geschäftsleute der Innenstadt besucht und ihnen Ratschläge gegeben, sollte es zu Ausschreitungen am Rande des Demozuges kommen. Aus Sicherheit haben viele Geschäfte für den Nachmittag geschlossen.

Auch im Justizsektor wird gestreikt. An den Gerichten in Thionville und Saargemünd konnten keine Verhandlungen stattfinden, da die Anwälte nicht erschienen sind. Der am meisten betroffenen Bereich bleibt der Zugverkehr. Laut Gewerkschaften beteiligen sich fast 97 Prozent der Mitarbeiter an dem Streik. Fast alle Züge wurden gestrichen. Ein paar Ausnahmen gibt es für die von tausenden Pendlern genutzte Strecke von Nancy über Metz nach Luxemburg.