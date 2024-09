Auch Künstler aus dem Saarland dabei Ungewöhnliches Street-Art-Projekt in Forbach: Vor dem Abriss wird es noch einmal bunt

„Bellevue“ bedeutet schöne Aussicht. Bisher bot sich die in dem gleichnamigen prekären Stadtviertel im Nordwesten von Forbach nur, wenn man in die Weite blickte, zum gegenüberliegenden Schlossberg. Jetzt aber heben die Bewohner auch innerhalb des Viertels eine schöne Aussicht. Ganz oben, wenn man die Rue Henri Kaufmann in östliche Richtung fährt, leuchtet einem am Ende ein altes vierstöckiges Siedlungshaus in Würfelform in allen Farben entgegen. 36 Graffiti-Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Deutschland, Italien haben in diesem Sommer das leer stehende Wohngebäude „heimgesucht“ – ganz legal, auf Einladung des Vermieters Moselis. Denn die Wohnungsbaugesellschaft des Départements Moselle will die Altbauten später abreißen, vorher dürfen die Künstler rein.