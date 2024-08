Kulinarik und Architektur in Straßburg Meeresfrüchte in der alten Straßburger Post, Cocktails in ehemaliger Bank

Kulinarisch ist das wunderschöne Straßburg ein Paradies und lässt nichts zu wünschen übrig. Speisen kann man klassisch Elsässisch im rustikal-gemütlichen Fachwerkambiente an jeder Ecke in der Innenstadt. Dazu gibt es unzählige Restaurants mit Spezialitäten aus aller Welt. Wer aber nicht nur exzellente französische Küche liebt, sondern auch ein Faible für Kulinarik in architektonisch anspruchsvollem, außergewöhnlichem Ambiente hat, könnte das „Chère Amie“ in der ehemaligen Hauptpost von Straßburg (zehn Minuten Fußweg vom Münster) besuchen. Diese imposante Post entstand Ende der 1890er Jahre, als Elsass-Lothringen und dessen Hauptstadt Straßburg zum Deutschen Kaiserreich gehörten, und wurde im neo-gotischen Stil in der damaligen Neustadt der elsässischen Metropole erbaut.