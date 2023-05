In den Farben der Regenbogenfahne Regenbogen-Weg am Bahnhof: Straßburg weiht „Weg für LGBTQI+ Rechte“ ein

Der 65 Meter lange „Weg der LGBTQI+-Rechte“ soll an die positive Entwicklung der zahlreichen erworbenen Rechte erinnern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Aber auch an die Kämpfe, die in Frankreich und anderen Teilen der Welt noch andauern. LGBTQI+ ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex – also für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell, wobei das + für weitere Geschlechtsidentitäten steht. Bürgermeisterin Jeanne Barseghian weihte den Weg ein. „Dieses Symbol, das an einem der Eingänge in die Stadt angebracht ist, wird Einwohnerinnen und Einwohner sowie Reisende in einer inklusiven, aufmerksamen und militanten Stadt willkommen heißen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung weiter.