Politik in Grand Est Eurometropole Straßburg bekommt EU-Auszeichnung für exzellente Regierung

Die Eurometropole Straßburg hat das Europäische Label für exzellente Regierungsführung (EloGE) erhalten. Die Auszeichnung wird an Gebietskörperschaften vergeben, welche zwölf Grundsätze einer guten demokratischen Regierungsführung einhalten – darunter Transparenz, Effizienz, Teilhabe, solide Finanzverwaltung, Innovation, Nachhaltigkeit, kulturelle Diversität und soziale Kohäsion. Bewertet wird anhand relevanter Vergleichsparameter. „Wir freuen uns, dass wir eine der ersten interkommunalen Gemeinden in Frankreich sind, die das Label erhalten“, erklärte Pia Imbs, Präsidentin der Eurometropole Straßburg, in einer Pressemitteilung.