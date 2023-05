Klimapolitik in Frankreich In Grand Est wird es so heiß wie in Okzitanien: Wie sich Städte an den Klimawandel anpassen

Klimaexperten und Politiker in Frankreich gehen davon aus, dass ihr Land auch in Zukunft besonders vom Klimawandel getroffen wird. Dem globalen Temperaturanstieg von 1,2 Grad im Vergleich zu 1850 steht ein Anstieg von 1,7 Grad in Frankreich entgegen. Mit seinem nationalen Klimaplan will Frankreich gegensteuern. Es hat sich verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu werden und seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Außerdem wird auf Energieeinsparung sowie die Anpassung der Ökosysteme und der Landwirtschaft gesetzt. Derzeit ist der dritte PNACC, nationale Plan zur Anpassung an den Klimawandel, in Arbeit. Die künftige französische Strategie werde sich an zwei Szenarien orientieren, wie Christophe Béchu, Minister für ökologischen Übergang, bereits erkennen ließ. An einem pessimistischen, wonach Experten des Weltklimarates für Frankreich bis 2050 schlimmstenfalls eine Erwärmung um 3,9 Grad Celsius voraussagen, und einem intermediären mit einer Erwärmung um zwei Grad. Béchu hat angesichts künftiger Hitzeperioden bereits von „möglichen 50 Grad in Städten“ gesprochen.