Nicht nur Grün und Bänke Millionenprojekt in Metz: So soll die Einkaufsstraße Rue Serpenoise bald aussehen

Wer im Metzer Zentrum zum Bummeln geht, landet früher oder später in der rue Serpenoise. Dieser geraden, langen Einkaufsstraße, die am Kaufhaus Galeries Lafayette beginnt und in der sich zu beiden Seiten Geschäfte, Boutiquen und Kaufhäuser dicht an dicht drängen. Derzeit gerät der Bummel, vorbei an Bauzäunen und Baugruben, aber zum Hindernislauf. Doch in den vergangenen Jahren hielten immer mehr Leerstände Einzug und aus der ehemaligen Prachtstraße des Konsums drohte ein Sorgenkind fürs Image zu werden. Daher soll die rue Serpenoise ein neues Gesicht bekommen. Und auch ein Abschnitt von ihrer Erweiterung, der rue Ladoucette vor dem Einkaufszentrum Saint-Jacques.