Arbeitsmarkt Großregion Jobben in Frankreich: Metz veranstaltet Job-Dating für Studierende

Arbeitserfahrungen in Frankreich sammeln, Kontakte in der Region knüpfen, Sprachkenntnisse einsetzen und etwas dazu verdienen: Beim Frühjahrs-Job-Dating für Studierende in Metz gibt es mehr als hundert offene Posten zu vergeben. Einsatzorte sind Metz und im umgebenden Städteverband, vakante Stellen gibt es vor allem in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Animation und Dienstleistungen für Personen. Die studentische Jobbörse findet am Donnerstag, 4. Mai, von 13 bis 17 Uhr im Metzer Rathaus an der Place d'Armes, gegenüber der Kathedrale, statt.