Deutsch-französisches Sportwochenende Grenzüberschreitend gegen Mitgliederschwund in Sportvereinen

Olympia in Paris und Fußball-EM in Deutschland: 2024 steht im Zeichen des großen deutsch-französischen Sportsommers. Dieser wurde am vergangenen Wochenende mit dem grenzüberschreitenden Sportevent „Weekend Eurosport“ des Eurodistrict SaarMoselle bereits eingeläutet. Am Samstag und Sonntag konnten Kinder und Jugendliche an neun Standorten im Saarland und im Département Moselle 20 unterschiedliche Sportarten wie Rugby, Fußball, Handball oder Tauchen ausprobieren.