Auto-Treffen im Elsass Oldtimer-Fans zeigen ihre Bugatti in Molsheim

Am Donnerstag werden die Autos zwischen 14 Uhr und 16 Uhr vor dem Rathaus gezeigt, danach steht für die Vereinsmitglieder ein Besichtigungsprogramm mit Ausfahrten an. Das Publikum kommt am Wochenende zum Zug. „Ein guter Moment, die Bugatti zu sehen, ist am Samstag ab 16 Uhr bis zur Vorstellung auf dem Podium um 20.30 Uhr“, teilen die Veranstalter auf Anfrage mit. Denn ab 16 Uhr werden die Wagen im Parc des Jésuites in Molsheim abgestellt. In dem Park bieten auch Aussteller ihre Waren an, zudem werden Gastronomie und Musikprogramm organisiert. Zugang ist über die Avenue de la Gare.