Das Projekt Vasgovie spielt am Freitag, 22. März, um 21 Uhr ein Konzert im Terminus in Saargemünd, nahe der Saarbahnhaltestelle. Vasgovie, das sind Théo Seemann am Schlagzeug und Gesang, Kevin Eiffel (Gitarre, Bass, Keyboards), Emile Fichter (Bass) und Romain Faravarjoo an der Gitarre. red