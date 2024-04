Französische Bahn ist der Hauptkunde Von Lothringen in die ganze Welt: So werden Zugschienen von Saarstahl in Hayange produziert

Quer durch Frankreich rast der Schnellzug TGV, seine Normalgeschwindigkeit: um die 300 km/h. Auf vielen der Schienen, über die er flitzt, steht „HY“. Diese Initialen sind, zusammen mit der Chargennummer, das Kennzeichen einer Schiene. Dadurch kann immer nachverfolgt werden, woher sie kommen, egal im welchen Gleis sie mal landen. „HY“ steht für Hayange, in Lothringen. In der lothringischen Stadt befindet sich das Schienenwerk Saarstahl Rail. Es ist die einzige Anlage Europas, wo Schienen aus „grünem Stahl“ gewaltzt werden. Dieser wird im Werk Ascoval in Nordfrankreich, das ebenfalls zu Saarstahl gehört, in einem Elektro-Ofen produziert. In Hayange angekommen, werden die Blooms (Stahlknüppel) draußen gelagert, bevor sie zu Schienen verarbeitet werden. Durchschnittlich wiegt ein Bloom rund 6,5 Tonnen. „Im Durchschnitt bekommen wir 7000 Tonnen Blooms aus Ascoval pro Woche geliefert“, erklärt Nadine Artelt, CEO von Saarstahl Ascoval und Saarstahl Rail.