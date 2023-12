Shopping am Sonntag Hier können Saarländer an Heiligabend noch einkaufen gehen

Während im Saarland in der Regel spätestens um 14 Uhr Ladenschluss ist, ist in Lothringen teilweise noch bis 17 Uhr Einkaufen möglich – und das sogar an diesem Sonntag. Gleich in mehreren Städten und Gemeinden entlang der Grenze in Grand Est, wie seit geraumer Zeit nach dem Zusammenschluss mehrerer Teilgebiete die Region mit Elsass heißt, werben Geschäftsleute auch um Kunden von der Saar.