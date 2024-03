Verschlossene Pracht im Metzer Bahnhof Wo früher der Kaiser logierte: Gemächer von Wilhelm II. sollen öffnen

Wer diese besonderen Räume im Metzer Bahnhof sehen will, braucht den Schlüssel von der SNCF. Den bekommt nicht jeder, aber Svetlana Schmeltzer schon. Mit der Touristenführerin kann man eine Runde durch jene Säle drehen, die früher vor allem einem vorbehalten waren – dem deutschen Kaiser Wilhelm II. „Er war 14 Mal in Metz. Dann war das Gleis 1 für seinen Hofzug reserviert, aus dem er ausstieg und vom Bahnsteig direkt in den Kaiserpavillon ging“, sagt die Tourismusführerin. Der Bahnhof von Metz wurde gebaut, als die Region annektiert und Teil des Deutschen Kaiserreiches war. Er sollte den monumentalen Endpunkt der militärstrategischen Kanonenbahn ab Berlin markieren.