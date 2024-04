Am 1. Mai geht’s los Warum die „Snake Run“ auch saarländische Skater nach Stiring-Wendel lockt

Am 1. Mai wollen sie es wieder „rollen lassen“ und feiern, so wie immer. Seit vielen Jahren treffen sich saarländische und lothringische Skater auf der Skate-Anlage in Stiring-Wendel und begehen dort gemeinsam den internationalen Tag der Arbeit auf ihre Art: Sie rollen mit ihren Brettern die endlos lange abschüssige Betonwanne im Park „La coulée verte“ (zu deutsch: Grünzug) hinab und zeigen sich dabei gern ihre akrobatischen Kunststücke. Dazu wird gegessen und getrunken. Vor zwei Jahren, erzählt der Saarbrücker Künstler und passionierte Skater Alexander Karle, habe man ein besonders großes Fest an der „Snake Run“, wie die Anlage bei Skatern heißt, organisiert. „Mit Bürgermeister, mit Bierstand, mit Rostwurstbude und 200, 300 Bürgern, die zugeschaut haben.“ Es gab dafür einen guten Grund. Damals war die Gemeinde nämlich mit den Planungen zur Neugestaltung ihres Parks beschäftigt. „Im Zuge dessen war die Frage, was mit diesem wundervollen Snake Run passieren soll“, erläutert Karle. Den habe die Gemeinde dann zuerst abreißen wollen. Das wollten die Skater und die BMX-Freestyle-Fahrer unbedingt verhindern. Der BMX-Fan Théo Laurent, ein damals 17-jähriger Jugendlicher, habe die saarländischen Skater alarmiert. Mit dem großen Skater-Fest wollten die deutschen und lothringischen Skater dann die Gemeindevertreter und die Bürger überzeugen, dass die Anlage, die nur zwei Kilometer von der deutschen Grenze in Höhe der Goldenen Bremm bei Saarbrücken liegt, auf jeden Fall erhaltenswert ist. Vielen war und ist sie bis heute gar kein Begriff, stellt man fest, wenn man sich unter Forbachern, Stiringern oder Saarbrückern umhört.