Weltweiter Tag gegen die Todesstrafe : Der Kampf ums Leben

Sabine Atlaoui kämpft für die Abschaffung der Todesstrafe. Ihr Mann Serge sitzt im Todestrakt eines indonesischen Gefängnisses. Foto: Sabine Atlaoui/Atlaoui

Metz Der 10. Oktober ist der internationale Tag gegen die Todesstrafe. Was dieses Urteil wirklich bedeutet, weiß die Lothringerin Sabine Atlaoui. Ihr Mann Serge sitzt seit 16 Jahren in einem indonesischen Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Ein Leben zwischen Bangen und Hoffen.

Der Tag, an dem sich 2005 das Leben von Sabine Atlaoui für immer veränderte, hatte ganz normal angefangen. Nach ihrer Schicht als Putzfrau in einem Hotel kommt sie müde nach Hause in einem Dorf in der Nähe von Metz. Nachrichten schaut sie tagsüber nicht. Sie will sich mit einer Freundin treffen, die ein paar Häuser weiter wohnt. Diese Freundin schaut aber tagsüber Nachrichten und empfängt Sabine Atlaoui mit einem entgeisterten Gesicht. „Durch sie habe ich eigentlich erfahren, was los war. Sie wusste es vor mir“, erzählt sie. Was die Freundin – und alle Franzosen, die an diesem Novembertag tagsüber Nachrichten geschaut haben – vor Sabine Atlaoui wissen: Ihr Lebensgefährte Serge wurde in Indonesien wegen Drogenhandels festgenommen. „Ich konnte es nicht glauben, es fühlte sich alles so irreal an“, sagt sie. Dann habe die Freundin den Fernseher angemacht und Atlaoui konnte diese Bilder sehen: Ihr Mann, mit dem Rücken an einer weißen Wand sitzend, mit rund zehn anderen Gefangenen, mit Handschellen aneinander gekettet sind. Um sie herum schwerbewaffnete Polizisten einer indonesischen Sondereinheit. „Ich kann mich nicht mehr genau an diesen Moment erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich mich auf das Sofa setzen musste, es fühlte sich so an, als ob meine Beine zusammenbrechen würden. Dann habe ich direkt an die Kinder gedacht, was ist, wenn sie das sehen“, erzählt sie.

Als Serge Atlaoui festgenommen wurde, war er schon zum zweiten Mal in Indonesien. In Lothringen kam die Patchwork-Familie von Sabine, Serge und drei Kindern aus ersten Ehen durch Gelegenheitsjobs über die Runden. Das Geld war knapp. Serge machte sich selbstständig. Als Schweißer kaufte er der Industrie defekte Maschinen ab, die er reparierte und woanders wieder aufbaute und verkaufte. Das Angebot für die Maschinenwartung in Indonesien war lukrativ. Er flog einmal dorthin und installierte erste Maschinen in einem leeren Lagerhaus. Ein paar Wochen später flog er wieder dorthin zum Arbeiten. Doch das Haus wird von der Polizei bewacht. In einem weiteren Teil des Gebäudes werden synthetische Drogen im großen Stil hergestellt. Davon habe ihr Mann nichts gewusst, sagt Sabine Atlaoui.

Serge Atlaoui auf dem Weg vom Gericht, wo er 2015 Rechtsmittel gegen seine Todesstrafe einlegte, zurück in den Todestrakt. Foto: imago/Xinhua/imago stock

Dramatisch sei es gewesen. „Da wurde natürlich mein Leben auf Kopf gestellt. Doch ich dachte in diesem Moment, es wird sich alles aufklären. Es wird Ermittlungen geben, die alles aufklären werden“, sagt sie. Vieles ist in ihrer Erinnerung sehr vage und sie entschuldigt sich, dass sie manche Fragen nicht genau beantworten kann. Andere Gefühle oder Eindrücke haben sich im Gegenteil ganz fest eingeprägt. Da muss sie nicht lange überlegen, wenn sie spricht. Ihre Stimme ist ruhig. Diese Geschichte hat Sabine Atlaoui schon hunderte Mal erzählt, Freunden, Journalisten, Diplomaten, die ihre Familie seit 16 Jahren begleiten.

Sabine und Serge Atlaoui bei ihrem letzten Besuch im Gefängnis 2019. Foto: Sabine Atlaoui/Atlaoui

Die Gerichtsverfahren kamen – wurden für die Familie aber nicht zur erhofften Erlösung. Von zwei Instanzen wurde Serge Atlaoui zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 2007 ging er in Revision, und es folgte der noch größere Schock. Gegen ihn wird die Todesstrafe verhängt – ohne weiteren juristischen Ausweg. „Lebenslang war auch schon schlimm gewesen. Aber der Unterschied ist immens zur Todesstrafe. Bei einer lebenslangen Haftstrafe hat man komischerweise die Zeit für sich gewonnen, um zu kämpfen. Bei der Todesstrafe ist auf einmal ein Damoklesschwert über unseren Köpfen, das unser Leben bestimmt. Ab diesem Moment spielt die Zeit gegen uns“, sagt sie. Ab dann müssen Sabine und die drei Kinder (zu dieser Zeit 16 und zwei Mal 14 Jahre alt) jeden Tag mit dem Schlimmsten rechnen. „In Indonesien ist es manchmal so, dass die Hinrichtungen erst 72 Stunden davor bekannt gegeben werden“, berichtet sie.

Viele Jahre bleibt es aber ruhig um Serge Atlaoui. Sabine treibt Geld auf, sobald es geht, fliegt sie nach Indonesien. Sie will Serge nicht aufgeben. „Es war für mich keine Option. Ich liebe ihn, ich wollte uns nicht als Paar aufgeben“, sagt sie. Vor der Festnahme waren sie verlobt. 2007 heiraten sie im Gefängnis. „Unsere Trauzeugen haben für den Tag ein Besuchsrecht bekommen. Außerdem waren Vertreter der Botschaft da, wir wollten nach französischem Recht heiraten.“ Weitere „Gäste“ sind Mitinsassen von Serge und Wächter. „Es gab aber eine Hochzeitstorte, und ich hatte ein Brautkleid an“, betont sie.

Es hört sich wie ein erbitterter Kampf an, der Kampf einer Frau, die in einer so aussichtslosen Situation alles gibt. Gegen das Schicksal, gegen die Willkür, gegen die Hoffnungslosigkeit. Es ist der Spagat zwischen einem Leben, das weitergeht, und einem, in dem die Zeit stillsteht und sich wie eine Ewigkeit anhört. Bei einem Besuch 2012 wird Sabine schwanger. Der gemeinsame Sohn Yasin wächst ohne seinen Vater auf. Er kennt ihn nur von seltenen gemeinsamen Spaziergängen im Gefängnishof. „Ich bin ehrlich zu Yasin. Er weiß, dass sein Vater noch sehr lange im Gefängnis sitzen wird. In mir glaube ich fest daran, dass er eines Tages hier durch das Haus spazieren wird. Aber ich will meinem Jungen keine falschen Hoffnungen machen“, sagt sie. Nur das mit der Todesstrafe, das weiß er noch nicht. Sie will ihm das erklären, wenn er älter wird.

2014 wird in Indonesien ein neuer Präsident gewählt. Mittlerweile verfolgt Sabine Atlaoui Nachrichten sehr genau. Nicht nur in Frankreich, sondern natürlich aus Indonesien. „Die Todesstrafe ist zwar ein juristisches Urteil, doch es ist vor allem eine politische Frage, wie und wann sie vollzogen wird“, sagt sie. Sie merkt, wie der Ton unter dem neuen Präsident schärfer wird. Zusammen mit ihrem Anwalt beantragt sie einen Termin beim französischen Präsidenten, damals François Hollande. „Am 19. Dezember 2014 wurden wir empfangen“, das weiß sie noch ganz genau. Das Gespräch bekräftigt ihre Befürchtungen. Einen Monat später finden in Indonesien wieder Hinrichtungen statt – unter anderem von Ausländern, was lange nicht mehr passiert war. Sie fliegt nach Indonesien, mit ihrem Baby und den drei großen Kindern. „Ich dachte, sie müssen unbedingt noch ihren Vater sehen, wenn er wirklich hingerichtet wird.“ Unter den Männern, die im Januar erschossen wurden, seien auch Männer gewesen, die sie aus ihren Besuchen im Gefängnis kannte. Zum ersten Mal im Gespräch wirkt sie etwas aufgewühlt, nervöser, setzt die schwarze Brille wieder auf. Trotzdem erzählt sie weiter, ohne eine Pause zu brauchen. Im April liest sie zum ersten Mal wieder den Namen ihres Mannes in der indonesischen Presse. „Doch ich wusste nichts: Sind es Spekulationen oder gibt es jetzt eine offizielle Liste?“ Ende April dann die Nachricht, in drei Tagen werde Serge mit weiteren Gefangenen hingerichtet.

Sabine wohnt zu dieser Zeit in einem Hotel, mit weiteren ausländischen Familien, die ihr Schicksal teilen. Sie beschreibt die Zeit dort als die schlimmsten Wochen ihres Lebens. „Dort werden Hinrichtungen inszeniert. Das ist sehr brutal. Immer wieder werden die Gesichter im Fernsehen gezeigt, Leute demonstrieren für die Todesstrafe vor dem Gefängnis, freuen sich über die Vollstreckung. Es werden die Särge gezeigt, auf die die Namen gemeißelt werden.“ Es klingt wie in einem falschen Film. An diesen düsteren Tagen in Indonesien sprang Serge Atlaoui dem Tod von der Schippe. Er wurde schon von seinem Gefängnis in die spezielle Todeszelle gebracht, wo die Gefangenen allein ihre letzte Nacht vor der Hinrichtung verbringen. In allerletzter Minute wurden er und eine weitere Insassin von der Liste genommen. Über die Gründe äußert sich seine Frau nicht.

Wieviel diplomatischer Druck aus Paris hinter den Kulissen ausgeübt wurde, wurde nie öffentlich. Doch die Mobilisierung war groß. Sowohl Hollande als auch sein damaliger Außenminister Laurent Fabius fanden für Politikerverhältnisse deutliche Worte. Im Fernsehen zur besten Sendezeit, bei Fußballspielen des FC Metz, bei großen Konzerten der indonesisch-französischen Sängerin Anggun: Frankreichweit war die Mobilisierung für Serge Atlaoui enorm. Mit den 20-Uhr-Nachrichten erreichte das Schicksal der Familie in das Wohnzimmer von Millionen französischer Haushalte. „Ich werde nie oft genug ‚Danke’ sagen können an alle, die mich durch diese Zeit getragen haben. Prominente, aber auch so viele anonyme Menschen“, sagt Sabine Atlaoui mit zitternder Stimme.