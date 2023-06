Projekt am Deutsch-Französischen-Gymnasium Internationales Projekt: DFG-Schüler zeigen Konzertfilm in Metz

Schülerinnen und Schüler des Deutsch-Französischen-Gymnasiums (DFG) in Saarbrücken stellen in Metz die Ergebnisse eines zeitintensiven Projektes vor: Am Dienstag, 13. Juni, wird ihr Konzertfilm „Annexions“ in der Veranstaltungshalle Arsenal aufgeführt. Interessierte können sich die Veranstaltung nach Anmeldung kostenlos anschauen. Es handelt sich um die Premiere, zu der auch der Präfekt, der Metzer Bürgermeister, die Schulleitung, der Oberrabbiner von Metz und der Bischof der Diözese Metz eingeladen sind.