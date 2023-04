Neue Ausstellung auf Schloss Malbrouck „Madeleine, die Widerständige“: Widerstandskämpferin blickt zurück auf 1944

Madeleine Riffaud war 19 Jahre alt, als sie im Juli 1944 in Paris einen deutschen Offizier erschoss. Die Gestapo fasste und folterte sie. 1941 hatte sich die junge Frau aus der Somme unter dem Decknamen „Rainer“, in Hommage an den Dichter Rainer Maria Rilke, einem studentischen Widerstandsnetzwerk angeschlossen. 1944, nach dem Tod eines Freundes und dem von der SS verübten Massaker in Oradour-sur-Glane, war Riffaud zum bewaffneten Kampf übergegangen. Im Juli 1944 entkam sie ihrem Todesurteil nur in letzter Minute.