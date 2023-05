Ausflug nach Arzviller Mit dem Boot den Berg hinab: Eine Tour zum Schiffshebewerk

Auf den letzten Metern zu dem in der Tat schrägen Bauwerk muss es schnell gehen. Wir, eine vierköpfige Familie aus Saarbrücken, sind allerdings spät dran. Die Tickets für die Schifffahrt um 14.30 Uhr sind online gebucht. Schnell hasten wir vom nahe gelegenen Parkplatz zum Eingang des Schiffshebewerks. An der Kasse begleitet uns ein Mann mit Funkgerät in der Hand zum Ausflugsschiff. Das Schiff selbst schwimmt schon in der Schleusen-Wanne – jenem Behälter, der die Schiffe hinab und hinauf befördert. Außer uns will auch eine Gruppe jüngerer Frauen auf einer Freizeitjacht mit dem Aufzug runterfahren.