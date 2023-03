Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt Neue grenzüberschreitende Weiterbildung für Logistik startet in Völklingen

Libbrecht ist eine von derzeit acht Deutschen und Franzosen, die die neue deutsch-französische Qualifizierungsmaßnahme im Logistikbereich durchlaufen. Die Weiterbildung ist am Montag gestartet, Interessenten können noch dazukommen. Dafür zusammengetan haben sich unter anderem der TÜV Nord in Völklingen und die französische Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) aus Saint-Avold, die Nationale Agentur für berufliche Bildung von Erwachsenen in Frankreich. Das Besondere: Französische und deutsche Arbeitssuchende durchlaufen gemeinsam eine theoretische und praktische Doppelqualifizierung, in dreieinhalb Monaten erwerben sie den deutschen und den französischen Gabelstaplerschein und verbessern ihre Sprachkenntnisse, dazu gehört ein vierwöchiges Praktikum in beiden Ländern.