Sommerferien 2024 Hier drohen am Wochenende Mega-Staus in Frankreich

Metz/Nancy/Luxemburg · Autofahrer müssen am Wochenende in Frankreich mit langen Staus rechnen. Das französische Verkehrsministerium rät sogar, einige Autobahnen zu meiden. Auch in der Region Grand Est, die ans Saarland grenzt.

19.07.2024 , 15:43 Uhr

Für Freitag erwarten französische Verkehrsexperten auch in Grand Est viel Reiseverkehr. Die Fahrtrichtung einer Autobahn soll man tagsüber sogar ganz meiden. Foto: picture alliance / Hans Lucas/Guyonnet/Nicolas Guyonnet/Hans Lucas