Am Wochenende Reisewellen rollen durch Frankreich – hier drohen in der Grenzregion Mega-Staus

Metz/Nancy/Luxemburg · Wer am kommenden Wochenende mit dem Auto nach oder durch Frankreich will, muss sich auf Staus und deutlich längere Reisezeiten einstellen. Das französische Verkehrsministerium rät sogar, einige Autobahnen zu meiden. Auch in der Region Grand Est, die ans Saarland grenzt.

18.07.2024 , 05:28 Uhr

Für Freitag erwarten französische Verkehrsexperten auch in Grand Est viel Reiseverkehr. Die Fahrtrichtung einer Autobahn soll man tagsüber sogar ganz meiden. Foto: picture alliance / Hans Lucas/Guyonnet/Nicolas Guyonnet/Hans Lucas