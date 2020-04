Leben von inexistenten Rücklagen : „Ich liege sonst niemandem auf der Tasche“

Saarbrücken Noch ist kein richtiges Ende der abgesagten und verschobenen Projekte und Ausstellungen in Sicht: Saarländische Künstler brauchen derzeit ihre – eigentlich kaum existierenden – Rücklagen auf. Für Spenden und Hilfen sind sie dankbar.

Eine Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm der Landesregierung, das 30 Millionen Euro umfasst und in das freischaffende Künstler aufgenommen wurden, hat Huppert am Tag nach der Bekanntmachung beim Wirtschaftsministerium beantragt. „Ich war am Anfang richtig gerührt, dass Staat und Land auch an uns Künstler denken.“ Denn auch ohne offene Ausstellung und laufendes Projekt hat Huppert Kosten für ihre Arbeit. Beispielsweise muss sie einer Designerin „mehrere Tausend Euro“ für einen geplanten Katalog zahlen – aufgrund einer Förderung gibt es trotz allem einen Zeitplan.

Sofortprogramme und Spenden können bei schneller Auszahlung in akuter Notlage helfen und jedes kleine Projekt wird zum Strohhalm, nach dem Künstler in diesen Zeiten greifen. Aber Ausstellungen, Kunstverkäufe und Jobs als Lehrbeauftragte können sie ihnen einfach nicht ersetzen. „Im Moment zehre ich noch von einer Rücklage, die ich aus dem Umsatz von Bilderverkäufen gebildet hatte“, erklärt Armin Rohr, gibt aber zu bedenken, „dieses Geld war eigentlich für anfallende Steuern gedacht.“ Der freie Maler und Diplom-Designer kann seinen Lehrauftrag an der HBK Saar derzeit ebenso wenig ausführen wie seine geplanten Kurse an der VHS. Schätzungsweise macht er so bis Juli einen Verlust in Höhe von 4000 Euro. Denn dass alle Kurse im Mai weitergehen wie geplant, zweifelt er derzeit an. „Ich gebe Kurse im Aktzeichnen, die an Präsenz gebunden sind, vielleicht werden diese als Block in die vorlesungsfreie Zeit im Sommer verlegt“, rätselt er.