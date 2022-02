„Grenze kam ihm stets künstlich vor“ : Ehemaliger Saargemünder Bürgermeister Céleste Lett erhält Verdienstkreuz

Céleste Lett, der ehemalige Bürgermeister von Saargemünd, erhielt im Landtag das Bundesverdienstkreuz am Bande von Landtagspräsident Stephan Toscani. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken „Es is e riwwer un niwwer“, sagte Landtagspräsident Stephan Toscani und beschrieb in Platt ein Zitat des ehemaligen Saargemünder Bürgermeisters Céleste Lett, dem er am Donnerstag im Landtag das Bundesverdienstkreuz am Bande verlieh.

Toscani würdigte den Ex-Verwaltungschef und Abgeordneten der französischen Nationalversammlung als Kind Bliesbrücks, als Lothringer und Grenzgänger, dem die Grenze, wie er später auch in der eigenen Rede sagte, stets künstlich vorkam. Und der deswegen zu einem Brückenbauer geworden sei, der enormen Anteil an vielen heute selbstverständlichen Projekten gehabt habe.