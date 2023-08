Europäische Tage der jüdischen Kultur Saargemünd und Metz feiern jüdische Kultur mit Austellungen und Klezmer

Seit Ende der 90er Jahre lädt der Europäische Tag der jüdischen Kultur in zahlreichen europäischen Ländern am ersten September-Sonntag ein, das historische und kulturelle Erbe der Juden in Europa kennenzulernen. Rund 10 000 Ehrenamtliche tragen das Programm mit. In Frankreich schließt sich an den Aktionstag noch ein Veranstaltungsprogramm an, das bis in den Winter reicht. Für den Großteil der Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben.