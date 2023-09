Saarbrücken oder Straßburg? Politischer Zank um Schnellzug Paris-Berlin geht weiter

Straßburg/Saarbrücken · Nur ein Halt, aber zwei Regionen, die ihn so dringend wollen: Ab 2024 soll ein neuer Schnellzug Berlin und Paris verbinden. Ob er in Straßburg oder in Saarbrücken hält, ist längst zum Politikum geworden. Nun ist Frankreichs Transportminister vorgeprescht.

05.09.2023, 17:40 Uhr

Mit dem neuen Schnellzug Berlin-Paris entfällt ab Ende 2024 das Umsteigen. Aber können Menschen aus dem Saarland auch ein- und aussteigen – oder wird die Verbindung über Straßburg führen? Foto: picture-alliance/ dpa/Arne Dedert

Von Sophia Schülke und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

In Saarbrücken in den Zug steigen und ohne Umstieg bis Berlin durchfahren und umgekehrt: Für viele Bahn-Reisende aus dem Saarland eine schöne Vorstellung. Ob sie wahr wird, wenn die Tages-Direktverbindung ab 2024 zwischen Paris und Berlin in Betrieb geht, ist aber unklar. Es ist ein Halt, den zwei grenzüberschreitende Großräume wollen – das Duo Straßburg-Karlsruhe und das Duo Saarbrücken-Metz.