Ausgehen in Frankreich Feiern wie in „La Boum“: In Metz steigt am Samstag eine kostenlose Roller Disco

Fernseh- und Kinofans wissen: Rollschuhe sind gut für die Fitness und vor allem vielseitig einsetzbar. Mit Rollschuhen an den Füßen machte Sophie Marceau alias Vic 1980 in der französischen Kultfamilienkomödie „La Boum“ ihren Filmschwarm eifersüchtig. Dafür hatte sie sich nachts in die echte Pariser Lokalität „La main jaune“ geschlichen, Europas erste Rollschuh-Disko. Mit einem Rollschuh in der Hand hingegen wehrte sich Millie Bobby Brown alias Eleven/Jane Hopper 2022 in der SciFi-Horror-Serie „Stranger Things“ gegen Mobbing von Gleichaltrigen. Da gab’s was zu sehen auf der fiktiven Rollschuhbahn „Rink-O-Mania“. Fazit: Roller Disco schien in den 80ern zum Balzritual tanzwilliger Teenager zu gehören, und feiert seit einiger Zeit in gewissen Nischen der Popkultur ein detailverliebtes Comeback.