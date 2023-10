Erinnerung an die Bergbaugeschichte Rockoper statt Kinder der Kohle

Statt des Freilufttheaterstücks „Die Kinder der Kohle“ wird ab November im benachbarten Lothringen unweit der Grenze zum Saarland eine neue Rockoper herauskommen, die die Erinnerung an die regionale Bergbaugeschichte wachhalten soll. „Des Lampes dans la Nuit“ (Deutsch: „Lampen in der Nacht“) heißt die neue Oper, wie der ausführende Choeur de Moselle auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Es handele sich dabei um ein Werk, das man von A bis Z, von der Geschichte bis hin zur Musik, neu und selbst geschaffen habe, so der Chor. Die zweistündige Show mit 120 Chorsängerinnen und -sängern, zehn Solisten, einem Sinfonie- und Rhythmusorchester hat am Wochenende des 4. und 5. November in Stiring-Wendel Premiere. Im Januar sind vier weitere Aufführungen in Freyming-Merlebach und St. Avold vorgesehen.