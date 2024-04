Seit mehr als 100 Jahren Hier trifft Landhausküche auf Haute Cuisine: Zu Besuch im „Juving“ in Herbitzheim

Mehr als hundert Jahre Familientradition – das ist bei Gaststätten selten. Wie es dem Restaurant „Juving“ in Herbitzheim gelingt, verrät Chef Eric Juving beim SZ-Besuch. Für Erics Vater Jean-Jacques Juving war die Sache klar. Zu Beginn dieses Jahrhunderts machte er sich Gedanken über die Zukunft des Familienrestaurants. Seit Jahrzehnten Wirt im Herbitzheimer Dorflokal, sah er sich am Ende einer Straße. Zwei Söhne hat er, Stephane, der ältere, damals Optiker. Eric, der jüngere ist Goldschmied. Damals waren es noch ein paar Jahre hin bis zum 100-jährigen Geburtstag des Restaurants. Der stand an im Jahr 2019. Juving hatte sich damit abgefunden, die Hundert voll zu machen und dann mangels Nachfolger zuzusperren. Dann fand Eric doch noch den Weg zum elterlichen Gasthof. Schluss mit Gold und Schmuck – er wollte Koch werden, und zwar einer der besten. Bei Paul Bocuse in der Nähe von Lyon lernte er, mit einem Diplom schloss er ab. Das öffnete ihm die Türen der französischen Top-Restaurants. Er arbeitete im „Troisgros“ in Roanne nahe Lyon und bei Haeberlin in Illhäusern nahe Colmar – beide Restaurants mit drei Michelin-Sternen.