Buchtipp für Frankreich Frankreich anders bereisen: Neuer Reiseführer führt auch nach Grand Est

Für sein aktuelles Buch hat er in Grand Est auch abseitige Ziele besucht, oder zumindest Ziele, die außerhalb von Lothringen und dem angrenzenden Saarland noch nicht so bekannt sind – etwa das privat geführte Voodoo-Museum in Straßburg, das sich als „große Überraschung entpuppte, weil es dem Thema nicht reißerisch, sondern sehr zurückhaltend begegnet“, oder Thionville zur Fête de la Musique mit einem „Stadtzentrum voller Leben wie im Süden und Lebensfreude an jeder Ecke, sodass die ganze Stadt vibriert hat.“ Oder das Bergbaumuseum Parc Explor in Petite-Rosselle. Mörsdorf empfiehlt das Museum nicht nur wegen der hier ausgestellten Maschinen und der fachkundigen Führungen. Sondern: „Die industrielle Geschichte hat die Region landschaftlich geprägt, aber auch zur Bildung einer Arbeitermentalität und zur kulturellen Identität beigetragen. Die gesamte Anlage ist eine große Wertschätzung für jene Menschen, die die Region aufgebaut haben.“ Wertschätzung und Liebe zum Detail erreichten hier auch ästhetische Dimensionen, etwa im Café Kaffeeklatsch, in dem selbstgebackener Käskùche serviert wird und das im Stil der 50er- bis 70er-Jahre eingerichtet ist. „Hier ist noch sehr viel Individualität zu spüren“, bilanziert Mörsdorf zu der Aufnahme des Ortes in das Buch.