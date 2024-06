Radsport-Spektakel bei den Nachbarn Tour de France in Grand Est: So wird der Radsport-Trip zum perfekten Wochenend-Ausflug

„Allez, allez“: Die große Schleife startet am Samstag in Florenz und kommt über Alpen und Burgund nach Grand Est. Radsportfans aus dem Saarland haben es diesmal weiter zu dem Großereignis – es geht in die Départements Haute-Marne und Aube, im Westen der Region. Am 6. Juli erreicht das Péloton Colombey-les-Deux-Églises, am 7. Juli ist Troyes Start und Ziel der 9. Etappe. Die Daten fallen auf Samstag und Sonntag, lohnt da ein Wochenend-Ausflug? Absolut, tolle Sehenswürdigkeiten am Streckenrand gibt es genug.