Öffnung für Wettbewerb Grand Est übernimmt Bahnstrecken von SNCF: Auch Züge ins Saarland betroffen

Dass ein Betreiber aus Deutschland die 15 Strecken in Grand Est in Gänze oder auch nur in Teilen übernimmt, hält Noah Wand, Vorsitzender des Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saarland der Initiative Pro Bahn, für unwahrscheinlich. „Für private und ausländische Betreiber ist es in Frankreich sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr extrem schwierig“. Er geht davon aus, dass sich ein französischer Betreiber durchsetzt. Eventuell wieder die SNCF. Warum die SNCF erst kleine Linien aus der Hand gibt, um sich eventuell wieder darauf zu bewerben? „Darüber kann man nur spekulieren. Eventuell wollte man die Last der Streckenbetreibung abwerfen. Da die SNCF sich jedoch sehr stark auf den Fernverkehr fokussiert, noch mehr als die Deutsche Bahn in Deutschland, könnte es aber auch sein, das gar kein Interesse mehr an diesen kleinen Linien besteht.“