Neuer Schriftzug : Region Grand Est: Bei Logo-Wechsel gibt es schon wieder Streit ums Elsass

Metz/Straßburg Die benachbarte französische Region Grand Est ist dabei, ihr Logo zu ändern – im neuen Schriftzug kommen Lothringen und Elsass, die Namen der früheren Regionen, nicht mehr vor. Oder doch? Jedenfalls gibt es direkt Streit, Unmut und Witzeleien. Alles nur eine Panne in der Kommunikation?

Auch wenn sich die meisten Menschen in den direkt benachbarten Landstrichen Frankreichs mit der administrativen Zugehörigkeit zur Riesen-Region Grand Est abgefunden haben, scheint das gemeinsame Aufgehen doch noch einige zu kratzen. 2016 wurden im Zuge einer nationalen, nicht unkritisierten Gebietsreform auf Vorschlag des damaligen Präsidenten François Hollande (PS, Sozialisten) die 22 alten Regionen zu 13 – und Lothringen, Elsass und Champagne-Ardenne zu Grand Est. Das ist sechs Jahre her, aber nun gibt es neuen Unmut. Oder zumindest Verwirrung.

Die Region Grand Est ist dabei, ihr offizielles Logo zu ändern. Die Namen der früheren Regionen „Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine“ sind im Schriftzug des Entwurfes für das neue Logo nicht mehr zu lesen. Ebenso wenig wie jener der Grenzregion zu Belgien, Luxemburg, Deutschland und der Schweiz doch recht schmeichelnde Slogan „L‘Europe s‘invente chez nous“ (in etwa: Europa beginnt bei uns). Das neue Logo wurde bereits in mehreren Regionalzeitungen in der Region Grand Est abgedruckt.