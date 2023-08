Film-Tipp für Frankreich Für 5 Euro ins Kino: So profitieren auch Saarländer von der Aktion „Ciné Cool“

Saargemünd/Metz/Freyming-Merlebach/Forbach · Die Kinokarte kostet nur 5 Euro: Möglich macht’s die Aktion „Ciné Cool“, die an diesem Samstag in Frankreich startet. Filme zum kleinen Preis gibt es auch in Saargemünd und Forbach. Der Clou: Einige Kinos in Freyming-Merlebach und Metz bieten deutsch- und englischsprachige Filme im Original.

25.08.2023, 06:00 Uhr

In Frankreich kann man für kurze Zeit für 5 Euro ins Kino. Um davon zu profitieren, braucht es keine perfekten Französischkenntnisse. In der Nähe zum Saarland laufen auch deutsch- und englischsprachige Originalversionen, darunter der Film „Hypnotic“ mit Ben Affleck. Foto: dpa/-

Gegen Ende der großen Ferien gibt es in französischen Kinos immer eine besondere Woche für Leinwandfans. „Ciné Cool“ heißt die Aktion, die dann mit 5-Euro-Tickets ins Kino lockt. „Ciné Cool“ beginnt an diesem Samstag, 26. August, und endet am Samstag, 2. September.