Beschlagnahmt, verbrannt, verkauft, restituiert Robert Schuman und die Irrfahrt einer der größten Kunstsammlungen

„Matsukata“ ist in Japan ein Familienname, aber er könnte das japanische Wort sein für: „abenteuerliche und verlustreiche Irrfahrt einer millionenschweren, französischen Meister-Kunstsammlung mit halb glücklichem Ende“. In der Geschichte der Matsukata-Kunstsammlung geht es durch Krisen, Kriege und rund um den Globus: Ein Gemälde taucht nach 70 Jahren der Spurlosigkeit im spektakulären Kunstfall Gurlitt wieder auf, andere Werke verbrennen in einem Londoner Warenlager oder werden vor den Nazis in einem französischen Dorf versteckt, wieder andere sind heute an dem Ort, den ihr superreicher Sammler für sie vorgesehen hatte – in Tokio.