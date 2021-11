Einer von 15 Privatsendern in digitaler Qualität mit DAB+ : Radio Mélodie hofft auf mehr saarländische Hörer

Einer von 15 Privatsendern in digitaler Qualität mit DAB+

Saarbrücken/Saargemünd Die neue Radioplattform DAB+, die im Saarland gestartet ist, ermöglicht beste digitale Qualität. Noch eine Besonderheit für Grenznahe und Frankreichfans: Zum ersten Mal beteiligt sich ein französischer Sender aus der Region an einem deutschen DAB+ Netzwerk.

Das Lieblingsradioprogramm in bester digitalen Qualität hören: Das wollen 15 private Sender mit der neuen saarlandweiten DAB+ Multiplex-Plattform ihren Hörern bieten. Bei DAB+ handelt es sich um ein digitales Format, bei dem die beteiligten Radiosender digital mit optimalem Klang via Antenne empfangen werden können – und bei dem sich mehrere Sender eine Frequenz teilen, was man mit „multiplex“ bezeichnet.