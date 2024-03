Kurioser Kriminalfall Luxemburger stiehlt Louvre-Büste von antikem Halbgott – aus Thermalbad in den Vogesen

Ermittlungen in der Nachbarschaft führten zu einem in Luxemburg zugelassenen Nutzfahrzeug, das zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe der Thermen gesichtet worden war. Die Gendarmen machten als Fahrer einen Luxemburger aus, der gerade ein Haus in den Vogesen renovierte. Bei der Hausdurchsuchung fanden sie die entwendete Büste „etwas beschädigt“. Ebenso: Zwölf Stühle und zwei Lithografien, die auch aus den Thermen stammen sollen.